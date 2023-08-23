Мэр Львова призвал готовиться к двум месяцам без электричества зимой

Мэр Львова Садовой заявил, что жители могут остаться без света на два месяца

Мэр Львова Андрей Садовой призвал жителей города готовиться к двум месяцам без электричества, если зимой украинская инфраструктура подвергнется ударам. Его слова приводятся в Telegram-канале Klymenko Time.

«Нам нужно готовиться к ситуации, когда Львов может быть месяц, а то и два без электроснабжения. Когда будет сложная ситуация, то спрос будет в два раза больше на заправку генераторов дизелем и транспортировку воды», — сказал он.

Ранее заведующий сектором экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев заявил, что энергосистема Украины способна выдержать новый отопительный сезон, но у нее есть некоторые проблемы.