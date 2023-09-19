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05:29, 19 сентября 2023Бывший СССР

На Украине предложили заключенным производить электричество

Депутат Рады Гривко предложил сокращать сроки заключения за выработку энергии

Фото: Unsplash

Депутат Верховной Рады Украины Сергей Гривко заявил, что зарегистрировал законопроект, в котором предложил сокращать заключенным сроки за вырабатывание электричества через велогенерационные установки. Об этом написал «Обозреватель».

Гривко призвал мотивировать 50 тысяч заключенных генерировать электроэнергию через велогенерационные установки. «Если в течение месяца они будут выполнять нормы, определенные министерством юстиции, то срок заключения уменьшится на три дня, но не больше 10 месяцев в год», — отметил он.

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Таким образом заключенный получит возможность уменьшить срок заключения на 30 дней. По мнению депутат, это также отразится на экономии содержания людей.

Ранее на Украине объяснили необходимость повышения тарифов на электричество. Министр энергетики страны Герман Галущенко уточнил, что это необходимо для выживания энергосистемы.

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    Марина Совина
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