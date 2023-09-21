Суд в ЛНР приговорил британца к 19 годам лишения свободы за шпионаж

Суд в ЛНР дал британцу 19 лет лишения свободы за шпионаж в пользу ВСУ

Суд в Луганской Народной Республике (ЛНР) заочно приговорил подданного Великобритании к 19 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

По данным ведомства, в 2021 году подсудимый, находясь в Луганске и работая сотрудником специальной мониторинговой миссии Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, передавал в организацию сведения военного характера. Полученные данные ВСУ использовали для огневого поражения воинских формирований Народной милиции ЛНР.

Ранее ФСБ уличила жителя ЛНР в шпионаже в пользу Украины.