Назван срок спуска на воду МРК «Ржев» и «Удомля»

АСЗ: МРК «Ржев» и «Удомля» спустят на воду 27 сентября

Малые ракетные корабли (МРК) «Ржев» и «Удомля» проекта 22800 (шифр «Каракурт») спустят на воду 27 сентября. Соответствующий срок со ссылкой на Амурский судостроительный завод (АМС) сообщает ТАСС.

Церемония вывода из стапельного цеха двух МРК состоится на дальневосточном предприятии.

В июле министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в 2023 году в состав Военно-морского флота (ВМФ) страны планируют принять три малых ракетных корабля проекта 22800.

МРК проекта 22800 строятся на четырех предприятиях российского оборонно-промышленного комплекса, в том числе АСЗ. Основой ударного ракетного вооружения этих многоцелевых кораблей выступают ракеты семейства «Калибр-НК».

В настоящее время 4 МРК проекта 22800 переданы ВМФ России, строятся еще 12 таких кораблей.