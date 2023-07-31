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13:43, 31 июля 2023Наука и техника

ВМФ России получит три «Каракурта» до конца года

Шойгу: в состав ВМФ планируют принять три МРК проекта «Каракурт» до конца года

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В 2023 года в состав Военно-морского флота (ВМФ) России планируют принять три малых ракетных корабля (МРК) проекта 22800 «Каракурт». Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

«Второй вопрос повестки касается строительства малых ракетных кораблей проекта 22800 "Каракурт". Данные корабли способны, действуя в ближней морской зоне, наносить высокоточные ракетные удары по критически важным объектам на суше и кораблям противника в море. В июле Черноморский флот пополнился серийным кораблем этого проекта "Циклон". Три корабля планируется принять в состав Военно-морского флота до конца текущего года. Еще два — ввести в эксплуатацию в 2024-м», — сказал он на тематическом селекторном совещании.

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Основой ударного ракетного вооружения многоцелевых МРК проекта 22800 являются ракеты семейства «Калибр-НК». Также ячейки универсального корабельного стрельбового комплекса 3С14 могут производить пуск ракет «Оникс».

Ранее в июле в Минобороны России сообщили, что Новый МРК «Циклон» проекта 22800 вошел в состав ВМФ России.

В конце июня стало известно, что на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького прошла церемония спуска на воду МРК «Туча» проекта 22800. Корабль поступит на Черноморский флот до конца 2023 года.

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    Даниил Иринин
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