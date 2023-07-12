ВМФ России получил новый ракетный корабль с «Калибрами»

Минобороны: в состав ВМФ России вошел малый ракетный корабль «Циклон»

Новый малый ракетный корабль (МРК) «Циклон» проекта 22800, который может нести крылатые ракеты «Калибр», вошел в состав Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Сегодня в городе Керчи на судостроительном заводе имени Б. Е. Бутомы состоялась торжественная церемония приема в состав ВМФ России малого ракетного корабля "Циклон" и подъема на нем Андреевского военно-морского флага. Церемония прошла под руководством главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для Керченского судостроительного завода «Циклон» стал первым за 25 лет военным кораблем, который прошел на предприятии полный цикл строительства, включая комплекс испытаний.

Адмирал Евменов подчеркнул, что «Циклон» усилит надводную составляющую Черноморского флота и будет эффективно выполнять задачи в составе отрядов и группировок флота.

В ведомстве отметили, что главком передал военно-морской флаг командиру корабля. Церемония стала отправной точкой службы «Циклона» и его экипажа. Приказом адмирала Евменова корабль зачислили в состав флота.

Ранее гендиректор судостроительной компании «Ак Барс» Ренат Мистахов сообщил, что МРК «Наро-Фоминск» проекта 21631 (шифр «Буян-М») передадут ВМФ России в декабре.