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16:41, 12 июля 2023Наука и техника

ВМФ России получил новый ракетный корабль с «Калибрами»

Минобороны: в состав ВМФ России вошел малый ракетный корабль «Циклон»

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Новый малый ракетный корабль (МРК) «Циклон» проекта 22800, который может нести крылатые ракеты «Калибр», вошел в состав Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Сегодня в городе Керчи на судостроительном заводе имени Б. Е. Бутомы состоялась торжественная церемония приема в состав ВМФ России малого ракетного корабля "Циклон" и подъема на нем Андреевского военно-морского флага. Церемония прошла под руководством главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для Керченского судостроительного завода «Циклон» стал первым за 25 лет военным кораблем, который прошел на предприятии полный цикл строительства, включая комплекс испытаний.

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Адмирал Евменов подчеркнул, что «Циклон» усилит надводную составляющую Черноморского флота и будет эффективно выполнять задачи в составе отрядов и группировок флота.

В ведомстве отметили, что главком передал военно-морской флаг командиру корабля. Церемония стала отправной точкой службы «Циклона» и его экипажа. Приказом адмирала Евменова корабль зачислили в состав флота.

Ранее гендиректор судостроительной компании «Ак Барс» Ренат Мистахов сообщил, что МРК «Наро-Фоминск» проекта 21631 (шифр «Буян-М») передадут ВМФ России в декабре.

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    Даниил Иринин
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