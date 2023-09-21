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11:01, 21 сентября 2023Наука и техника

Минобороны передали партию модернизированных гаубиц «Мста-С»

«Ростех» передал Минобороны РФ партию модернизированных гаубиц 2С19М2 «Мста-С»

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Госкорпорация «Ростех» передала Министерству обороны России партию модернизированных самоходных гаубиц 2С19М2 «Мста-С». Об этом сообщили в госкорпорации.

«В рамках выполнения государственного оборонного заказа 2023 года "Ростех" поставил Минобороны РФ первую партию новых модернизированных самоходных гаубиц 2С19М2 "Мста-С". Усовершенствованная "Мста" может работать в режиме "огневой налет", имеет уникальные тактико-технические характеристики, среди которых мобильность, высокая скорострельность, возможность ведения огня разными типами снарядов», — говорится в сообщении.

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2С19М2 получила усовершенствованную автоматизированную систему управления наведением и огнем (АСУНО-М) с улучшенными характеристиками точности и возможностью отображения электронной карты местности. Система обеспечивает автономное определением текущих координат для выполнения противоогневого маневра и автоматический расчет установок для стрельбы с закрытых огневых позиций. Также автоматически осуществляется наводка орудия и его восстановление после выстрела. Отмечается, что заметность машины в радиолокационном, тепловом и оптическом диапазонах снизили.

Модернизированная «Мста-С» оснащена автономным агрегатом питания с кондиционерной приставкой, который улучшает условия обитания экипажа, а автоматизированное место механика-водителя позволяет ему получать информацию о состоянии всех систем машины.

«В результате модернизации одна из лучших в мире самоходных гаубиц "Мста-С" существенно расширила свои возможности. Теперь она может работать в режиме "огневой налет" и поражать цель одновременно несколькими снарядами по разным траекториям. Это уменьшает время нахождения установки на огневой позиции, позволяет быстро уходить от ответного удара», — сообщили в кластере обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха».

В июле в публикации журнала «Армейский сборник» писали, что «Мста-С» в ходе испытаний запустила корректируемый снаряд «Краснополь-Д» на расстояние 43 километра.

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    Даниил Иринин
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