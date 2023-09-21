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12:00, 21 сентября 2023Экономика

С заправок одного из крупнейших производителей топлива начал пропадать бензин

В Омске с заправок владельца местного НПЗ начали пропадать бензин и дизтопливо

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

На заправках «Газпром нефти» в Омске начали пропадать бензин и дизельное топливо, с некоторых АЗС клиентов отправляют в другие части города, где бензин, возможно, пока есть. Об этом со ссылкой на сообщения жителей и оператора компании пишет портал NGS55.

Случай отличается от аналогичных сообщений из других регионов тем, что «Газпром нефти» принадлежит один из крупнейших в России Омский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Ранее проблемы с наличием топлива связывали со сложностями в логистике или невозможностью получить топливо у крупных производителей, на что жаловались владельцы независимых АЗС. Однако здесь заправки получают бензин и дизтопливо со своего местного завода.

На горячей линии «Газпром нефти» в городе объяснили дефицит «увеличенной нагрузкой на транспортную инфраструктуру и повышенным спросом на отдельных АЗС».

Вместе с тем журналисты сообщают, что на городских заправках начали резко расти розничные цены на топливо. За два дня цены по каждой позиции прибавили по рублю, хотя они по-прежнему куда ниже, чем в европейской части России. Так, бензин АИ-92 можно купить по 46,95-51,7 рубля, хотя разница между Газпром нефтью и независимыми АЗС растет.

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Накануне в кулуарах Промышленного-энергетического форума в Тюмени глава «Газпром нефти» Александр Дюков предупредил о том, что если власти решатся ввести заградительную пошлину на экспорт нефтепродуктов, в десятки раз превышающую нынешний уровень, то такая мера поможет только в первое время. А дальше, подчеркнул топ-менеджер, НПЗ сократят производство и нехватка топлива в стране только усугубится.

В правительстве пока не называют конкретных действий, которые будут предприняты для исправления ситуации, однако первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин на заседании в Госдуме пообещал радикальные шаги в скором времени.

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    Платон Щукин
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