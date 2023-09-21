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23:54, 21 сентября 2023Спорт

Ничушкин впервые высказался об инциденте с пьяной девушкой в номере

Ничушкин заявил, что не хочет говорить об инциденте с пьяной девушкой в номере

Фото: IMAGO/Larry MacDougal / Global Look Press

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин впервые высказался об инциденте с пьяной девушкой в его гостиничном номере. Об этом сообщает Denver Sports.

По словам нападающего, его отъезд из команды во время прошлого плей-офф произошел по семейным причинам. «Я знаю, что вы, ребята, хотите что-то найти, но ничего особо интересного там нет. Сейчас стартует новый сезон, мы должны сосредоточиться на этом. Давайте закроем эту тему, я не хочу об этом говорить», — заявил Ничушкин.

2 июня департамент полиции Сиэтла опубликовал видео из отеля, где, предположительно, произошел инцидент с участием Ничушкина. 28 апреля The Denver Post сообщила, что в гостиничном номере хоккеиста нашли девушку в состоянии сильного алкогольного опьянения. Она назвала себя россиянкой, но рассказала, что родилась на Украине. Отмечалось, что уголовное расследование не ведется.

25 апреля Ничушкин покинул расположение «Колорадо» из-за «инцидента с алкоголем». Позже в команде опровергли эту информацию.

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    Алексей Гусев
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