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23:25, 21 сентября 2023Мир

Россия заявила о безальтернативности российских миротворцев в Нагорном Карабахе

Полянский: роль российских миротворцев в Нагорном Карабахе безальтернативна
Дмитрий Полянский

Дмитрий Полянский. Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил за заседании Совета Безопасности международной организации по Нагорному Карабаху, что роль российских миротворцев в регионе безальтернативна, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Безальтернативна и роль в регионе Российского миротворческого контингента», — подчеркнул дипломат, добавив, что в Москве считают единственной базой для мирного урегулирования заявления Азербайджана, Армении и России по данной проблематике, сделанные в 2022-2023 годах.

Полянский также заявил, что для России абсолютным приоритетом является недопущение возобновления боевых действий и разрешение ситуации в политико-дипломатическом поле. Он отметил, что Российская Федерация продолжает играть ведущую роль в процессе нормализации отношений между Баку и Ереваном и как никто другой заинтересована в разрешении кризиса в Нагорном Карабахе.

19 сентября в Минобороны Азербайджана проинформировали о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. Впоследствии Баку приостановил операцию и предоставил Еревану проект мирного соглашения.

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    Марина Совина
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