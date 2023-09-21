Россия заявила о безальтернативности российских миротворцев в Нагорном Карабахе

Полянский: роль российских миротворцев в Нагорном Карабахе безальтернативна

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил за заседании Совета Безопасности международной организации по Нагорному Карабаху, что роль российских миротворцев в регионе безальтернативна, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Безальтернативна и роль в регионе Российского миротворческого контингента», — подчеркнул дипломат, добавив, что в Москве считают единственной базой для мирного урегулирования заявления Азербайджана, Армении и России по данной проблематике, сделанные в 2022-2023 годах.

Полянский также заявил, что для России абсолютным приоритетом является недопущение возобновления боевых действий и разрешение ситуации в политико-дипломатическом поле. Он отметил, что Российская Федерация продолжает играть ведущую роль в процессе нормализации отношений между Баку и Ереваном и как никто другой заинтересована в разрешении кризиса в Нагорном Карабахе.

19 сентября в Минобороны Азербайджана проинформировали о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. Впоследствии Баку приостановил операцию и предоставил Еревану проект мирного соглашения.

