В России резко обвалились цены на картошку

«Ведомости» узнали, что картофель нового урожая подешевел почти на 30 % за месяц

В России резко обвалились цены на картофель нового урожая — в конце августа стоимость одного килограмма составляла 19 рублей, что на 27 процентов ниже уровня конца июля, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные мониторинга Картофельного союза от 18 сентября.

Годом ранее фермеры продавали такой товар по 36 рублей за килограмм. В статистике отражены цены немытых корнеплодов, которые предлагают производители торговым сетям в сетках по 25 килограммов.

Главная причина обвала цен — высокий урожай, спровоцировавший избыток картофеля на рынке, считает руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина. По оценке Росстата, к 1 сентября в России собрали 5,5 миллиона тонн продукта — на 4,5 процента больше, чем в прошлом году.

Кроме того, аграриям не хватает хранилищ для хранения картофеля. Картофельный союз в сентябре уже предупреждал Минсельхоз о дефиците мощностей для хранения. Еще одна причина перенасыщения рынка — потребность производителей в деньгах для дальнейшей уборки.

Представитель сети «Верный» при этом добавил, что с середины августа по конец сентября цены на картофель в России всегда держатся на пониженном уровне. За месяц только в Центральном регионе страны стоимость такой продукции в магазинах сети снижена в среднем на 25 процентов, рассказал он.

Цены стабилизируются к концу уборки урожая, то есть в октябре, прогнозирует Губина. К этому сроку фермерам удастся распродать избытки товара, а оставшаяся его часть отправится на склады.

Ранее в Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств России (АККОР) предупредили о грядущей нехватке свинины в стране и росте цен на нее минимум на 10-20 процентов. К такой ситуации могут привести распространение вируса африканской чумы свиней (АЧС), а также сокращение поголовья и более выгодные экспортные цены на свинину, которые побуждают фермеров сокращать продажи на российском рынке.

