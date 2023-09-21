Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
08:35, 21 сентября 2023Экономика

Россиян предупредили о резком росте цен на свинину

В АККОР предупредили о подорожании свинины на 10-20 %

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российские фермеры предупредили о грядущей нехватке свинины в стране и росте цен на нее минимум на 10-20 процентов. Об этом заявили представители Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств России (АККОР) в разговоре с «Известиями».

К такой ситуации могут привести распространение вируса африканской чумы свиней (АЧС), а также сокращение поголовья и более выгодные экспортные цены на свинину, которые побуждают фермеров сокращать продажи на российском рынке.

«Ситуация очень серьезная, потому что речь идет о продовольственной безопасности страны. Цены однозначно будут расти, так как образуется дефицит мяса на внутреннем рынке», — заявил председатель совета АККОР, создатель крестьянского (фермерского) хозяйства (КФХ) «Теплый стан» в Краснодарском крае Александр Шипулин.

Материалы по теме:
Россияне жалуются на дефицит бензина. Почему топлива не хватает, а цены на него растут?
Россияне жалуются на дефицит бензина.Почему топлива не хватает, а цены на него растут?
19 сентября 2023
Китай ограничил поставки двух важнейших для Запада металлов. Почему внезапное решение Пекина озадачило военных США?
Китай ограничил поставки двух важнейших для Запада металлов.Почему внезапное решение Пекина озадачило военных США?
8 сентября 2023

По его словам, в 2023 году только в Краснодарском крае поголовье уменьшилось на 22,7 тысячи единиц, а из-за вируса под угрозой оказалось еще несколько десятков тысяч. Аграрий также отметил, что с мясом свинины в России такая же ситуация, как и с топливом, которое выгоднее продавать на внешних рынках. В последнее время цены на свинину в стране были очень низкими, — она стоила столько же, сколько и курица. Сейчас в России происходит возврат к прежнему соотношению, поэтому свинина подорожает, пояснил руководитель АККОР в Ставропольском крае, фермер Сергей Колесников.

Ранее оператор фискальных данных «Платформа ОФД» сообщил, что стоимость чашки кофе объемом 150-200 миллилитров выросла с 2016 года более чем вдвое — на 118 процентов. Среднюю стоимость чашки кофе в августе-сентябре текущего года в организации оценили в 166 рублей, что на 11 процентов больше, чем годом ранее.

Что думаешь? Оцени!
    Софья Ермакова
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский выдвинул России требования для завершения конфликта на Украине. Что входит в мирный план Киева?

    У кафе в центре Москвы мужчину ранили из его же пистолета

    В Запорожской области предложили Украине войти в состав России

    Сайты госорганов Крыма подверглись хакерской атаке

    Стало известно об отказе Пашиняна подавать в отставку

    Бывшая жена Моргенштерна назвала многотысячную сумму трат на уход за собой

    Власти России сообщили о сохранении проблем с выплатой пенсий за рубежом

    Названо имя следующего соперника Эдвардса в UFC

    Генсек ООН заявил об открытии человечеством врат в ад

    Бельгия захотела найти применение самолетам F-16 на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости