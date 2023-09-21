Россиян предупредили о резком росте цен на свинину

В АККОР предупредили о подорожании свинины на 10-20 %

Российские фермеры предупредили о грядущей нехватке свинины в стране и росте цен на нее минимум на 10-20 процентов. Об этом заявили представители Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств России (АККОР) в разговоре с «Известиями».

К такой ситуации могут привести распространение вируса африканской чумы свиней (АЧС), а также сокращение поголовья и более выгодные экспортные цены на свинину, которые побуждают фермеров сокращать продажи на российском рынке.

«Ситуация очень серьезная, потому что речь идет о продовольственной безопасности страны. Цены однозначно будут расти, так как образуется дефицит мяса на внутреннем рынке», — заявил председатель совета АККОР, создатель крестьянского (фермерского) хозяйства (КФХ) «Теплый стан» в Краснодарском крае Александр Шипулин.

По его словам, в 2023 году только в Краснодарском крае поголовье уменьшилось на 22,7 тысячи единиц, а из-за вируса под угрозой оказалось еще несколько десятков тысяч. Аграрий также отметил, что с мясом свинины в России такая же ситуация, как и с топливом, которое выгоднее продавать на внешних рынках. В последнее время цены на свинину в стране были очень низкими, — она стоила столько же, сколько и курица. Сейчас в России происходит возврат к прежнему соотношению, поэтому свинина подорожает, пояснил руководитель АККОР в Ставропольском крае, фермер Сергей Колесников.

Ранее оператор фискальных данных «Платформа ОФД» сообщил, что стоимость чашки кофе объемом 150-200 миллилитров выросла с 2016 года более чем вдвое — на 118 процентов. Среднюю стоимость чашки кофе в августе-сентябре текущего года в организации оценили в 166 рублей, что на 11 процентов больше, чем годом ранее.

