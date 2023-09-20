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12:40, 20 сентября 2023Экономика

В России оценили рост стоимости чашки кофе

«Платформа ОФД»: в России с 2016 года цена чашки кофе выросла более чем вдвое

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Стоимость чашки кофе объемом 150–200 миллилитров выросла с 2016 года на 118 процентов, сообщает РБК со ссылкой на материалы оператора фискальных данных «Платформа ОФД», сравнившего цены текущего и прошлого годов, а также семилетней давности.

Среднюю стоимость чашки кофе в августе—сентябре текущего года в организации оценили в 166 рублей, что на 11 процентов больше, чем годом ранее. При этом в 2022 году показатель увеличился сразу на 61 процент.

По словам гендиректора «Платформы ОФД» Алексея Барова, кофе в России дорожает в том числе на фоне слабого урожая последних лет, сокращения ассортимента из-за ухода из страны ряда брендов, колебаний курсов валют и роста ряда других издержек бизнеса. Специалист уточнил, что в цене кофе заложены расходы на кофейный ингредиент, молоко, работу бариста, коммунальные и другие траты, а также наценка, определяющая прибыль.

В июне стоимость кофе сорта робуста на Лондонской бирже ICE поднялась до 15-летнего максимума, составив 2815 долларов за тонну. В конце лета россиянам на фоне падения курса рубля пообещали рост цен на чай и кофе, связанный с тем, что доля импортируемого сырья и материалов в отрасли превышает 80 процентов.

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    Дмитрий Воронин
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