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17:20, 21 сентября 2023Наука и техника

ВКС России получили «патрульные ракеты»

«Известия»: ВКС России получили «патрульные ракеты»

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Воздушно-космические силы (ВКС) России получили «патрульные ракеты», способные некоторое время скрытно находиться в воздухе, менять курс и по команде оператора заходить в заданный район для поражения цели. Об этом со ссылкой на источники в Минобороны сообщают «Известия».

По данным газеты, ВКС получили несколько типов новых ракет, которые прошли испытания в зоне специальной военной операции (СВО). По словам редактора портала Militaryrussia Дмитрия Корнева, появление «патрульных ракет» обусловлено текущем уровнем развития микроэлектроники, а также систем навигации и наведения.

Модернизированные крылатые ракеты средней и большой дальностей Х-555 и Х-БД отличает возможность работы в нескольких режимах, в частности, с изменением полетного задания, с действием в составе группы и способность барражировать, считает военный эксперт Алексей Леонков. Специалист уверен, что подобные режимы предусматриваются и современными российскими перспективными ракетными разработками.

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Ранее в Минобороны России сообщили, что сверхзвуковые стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 получили новые крылатые ракеты Х-БД с дальностью более 6,5 тысячи километров.

По оценке обозревателя американского издания The Drive Томаса Ньюдика, новейшие ракеты Х-БД, которые получили бомбардировщики Ту-160, имеют дальность боевого применения, позволяющую поражать из глубины России цели практически по всей Европе.

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    Иван Потапов
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