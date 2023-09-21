Советник главы Крыма назвал порядок действий при работе систем ПВО

Крючков: при работе систем ПВО отойдите от окон и сообщите о найденных обломках

При работе систем противовоздушной обороны (ПВО) нужно выполнить ряд действий. Их порядок озвучил советник главы Крыма Олег Крючков в Telegram-канале.

«Если слышите звуки пролета беспилотника или работу ПВО — отойдите от окон», — написал Крючков и призвал жителей Крыма сохранять спокойствие.

По его словам, также после работы ПВО или средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые нейтрализовали воздушную цель, нужно сообщить о найденных в городе обломках дронов в спецслужбы или по телефону горячей линии.

В ночь на четверг, 21 сентября, Украина массово пыталась атаковать территорию России с помощью беспилотников. Средства ПВО уничтожили 19 украинских БПЛА над Крымом, а также по одному над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей.

Днем ранее, 20 сентября, Севастополь подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ — ее отразили, никто не пострадал. Тогда же в небе над Севастополем сбили беспилотники, их обломки упали в Верхнесадовом и Каче.