Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:30, 21 сентября 2023Россия

Советник главы Крыма назвал порядок действий при работе систем ПВО

Крючков: при работе систем ПВО отойдите от окон и сообщите о найденных обломках

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

При работе систем противовоздушной обороны (ПВО) нужно выполнить ряд действий. Их порядок озвучил советник главы Крыма Олег Крючков в Telegram-канале.

«Если слышите звуки пролета беспилотника или работу ПВО — отойдите от окон», — написал Крючков и призвал жителей Крыма сохранять спокойствие.

По его словам, также после работы ПВО или средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые нейтрализовали воздушную цель, нужно сообщить о найденных в городе обломках дронов в спецслужбы или по телефону горячей линии.

В ночь на четверг, 21 сентября, Украина массово пыталась атаковать территорию России с помощью беспилотников. Средства ПВО уничтожили 19 украинских БПЛА над Крымом, а также по одному над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей.

Днем ранее, 20 сентября, Севастополь подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ — ее отразили, никто не пострадал. Тогда же в небе над Севастополем сбили беспилотники, их обломки упали в Верхнесадовом и Каче.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский обвинил своего главного союзника в поддержке России. Почему ухудшились польско-украинские отношения?

    В России пожаловались на нехватку продукции для лечения диабета

    В МИД России рассказали о провокационном и агрессивном характере учений НАТО

    Девушка узнала неожиданную правду о свекрови и решила развестись

    В Балашихе завершились поисковые работы на месте взрыва газа

    Иностранный футболист предпочел российское пиво нидерландскому

    Под завалами дома в Балашихе нашли тела матери с ребенком

    Россиянка рассказала о странной привычке китайцев оголять живот

    В Запорожской области заявили об ударе по штурмовой группе ВСУ в районе Работино

    Россиянам развеяли популярные мифы о мытье головы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости