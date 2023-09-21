В США заявили о холодном приеме Зеленского в Вашингтоне

RS: Зеленский столкнулся с иной политической реальностью после провала ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с холодным приемом в Вашингтоне. Об этом заявил обозреватель Блез Мэлли в колонке для Responsible Statecraft (RS).

«Зеленский сталкивается с иной политической реальностью, чем та, которая встретила его в прошлом году», — написал Мэлли. По его словам, в декабре 2022 года, когда украинский лидер выступал на заседании Конгрессе США, республиканцы «были важнейшим звеном в поддержке США борьбы» Украины против России. Однако сегодня, как отметил автор колонки, когда Зеленский прибыл в США для встречи с американским коллегой Джо Байденом, большое количество республиканцев уже выражают нежелание продолжать финансирование Киева.

Мэлли связал такой холодный прием с провалом контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

