Нейросети обучили роботов творчеству

Autoevolution: Toyota начала обучать роботов творчеству через нейросети

Инженеры японской корпорации Toyota рассказали об обучении роботов через нейросети. Об этом сообщает издание Autoevolution.

По словам специалистов Исследовательского института Toyota (TRI), им удалось создать метод, с помощью которого можно обучать роботов сложным и деликатным действиям. В процессе обучения инженеры не написали «ни одной строчки кода» — по их словам, новые навыки роботы начали получать с помощью нейросетей.

В материале говорится, что заводские роботы не способны выполнить многие деликатные задания — например, наполнить стеклянный стакан водой или намазать масло на бутерброд. По новой программе обучением роботов занимаются специальные учителя — люди, которые показывают, как выполнять те или иные действия. За творческую часть заданий отвечают нейросети, которые через камеры и датчики анализируют поведение людей, а затем обучают роботов.

По словам представителей Toyota, проект существует менее года, но специалистам уже удалось научить роботов 60 навыкам. Инженеры отметили, что роботы учатся взаимодействовать со средой и выполнять задания творчески, но машины все равно не заменят людей, а лишь дополнят их.

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