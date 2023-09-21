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14:25, 21 сентября 2023Интернет и СМИ

Россиянам покажут новые способы приготовления самых популярных блюд

«Одноклассники» запустили шоу «Шеф против любителя» с самыми популярными блюдами

Фото: «Одноклассники»

«Одноклассники» (ОК) запускают нового оригинальное шоу «Шеф против любителя», в котором профессиональные повара и любители в кулинарном поединке будут готовить самые популярные блюда россиян различными способами. Об этом соцсеть сообщила в релизе для «Ленты.ру».

Участники представят собственные рецепты уже знакомых блюд, их интерпретация будет отличной от оригинальной или принятой в ресторанах. А чтобы усложнить задачу, у них будет разный бюджет на ингредиенты: профессиональному повару достается одна тысяча рублей, а любителю — в десять раз больше.

Кто справился лучше, определят пользователи ОК, которые выступят приглашенными дегустаторами.

Первый выпуск уже доступен в группе «Готовим ОК» в Одноклассниках, в нем участники приготовили борщ. Выпуски будут выходить каждый четверг.

Ранее в сентябре «Одноклассники» объявили о перезапуске популярного онлайн-шоу «ОК на связи!» с новым ведущим.

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    Антон Похиляк
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