Забастовке сценаристов Голливуда предсказали завершение

CNBC: киностудии и сценаристы США близки к соглашению о прекращении забастовки

Голливудские киностудии и сценаристы США близки к соглашению о прекращении забастовки. Об этом сообщает CNBC.

По данным источников американского телеканала, обе стороны встретились и надеются завершить сделку в четверг вечером, 21 сентября. При этом подчеркивается, что, если соглашение не будет достигнуто, забастовка может продлиться до конца года.

13 июля Гильдия киноактеров США объявила о начале забастовки. О забастовке сценаристов Голливуда сообщалось в начале мая. Актеры и сценаристы бастуют одновременно впервые с 1960 года.

