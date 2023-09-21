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15:23, 21 сентября 2023Культура

Забастовке сценаристов Голливуда предсказали завершение

CNBC: киностудии и сценаристы США близки к соглашению о прекращении забастовки

Фото: Mike Blake / Reuters

Голливудские киностудии и сценаристы США близки к соглашению о прекращении забастовки. Об этом сообщает CNBC.

По данным источников американского телеканала, обе стороны встретились и надеются завершить сделку в четверг вечером, 21 сентября. При этом подчеркивается, что, если соглашение не будет достигнуто, забастовка может продлиться до конца года.

13 июля Гильдия киноактеров США объявила о начале забастовки. О забастовке сценаристов Голливуда сообщалось в начале мая. Актеры и сценаристы бастуют одновременно впервые с 1960 года.

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    Варвара Кошечкина
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