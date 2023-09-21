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19:45, 21 сентября 2023Наука и техника

Финляндия разработала дрон со шрапнелью для Украины

Defense News: компания Insta может поставить Киеву дрон со шрапнелью Steel Eagle

Кадр: Defense News

Финская компания Insta разработала беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Steel Eagle со шрапнелью, который могут начать поставлять Киеву для компенсации нехватки снарядов. Об этом пишет Defense News.

Отмечается, что квадрокоптер несет осколочный заряд, содержащий три тысячи поражающих элементов, которые могут пробивать тонкую броню. «Steel Eagle может сбросить на площадь, равную трети футбольного поля, такое количество осколков, что на каждый квадратный метр попадет в среднем полтора поражающего элемента», — пишет издание.

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В публикации подчеркнули, что дрон может удовлетворить потребности Киева в оружии «для борьбы со значительным количеством пехоты на открытой местности в условиях дефицита боеприпасов». Аппарат может снижаться непосредственно перед взрывом для увеличения плотности рассеивания элементов.

Ранее в сентябре стало известно, что Вооруженные силы Украины получили новый ударный беспилотник KH-S7, который может нести до килограмма груза.

В апреле представитель российской компании «Локационная мастерская» сообщил о разработке противодронового ружья ПАРС-С «Степашка», которое может глушить широко применяемые в ходе специальной военной операции квадрокоптеры.

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    Даниил Иринин
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