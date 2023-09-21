Черепно-мозговую травму назвали фактором риска болезней сердца

Показана связь между черепно-мозговой травмой и болезнями сердца

Команда специалистов из из Женской больницы Бригама в Бостоне назвали черепно-мозговую травму (ЧМТ) серьезным фактором риска болезней сердца. Результаты работы опубликованы в журнале The Lancet Neurology.

Предыдущие исследования показали связь между ЧМТ и неврологическими расстройствами, включая болезнь Альцгеймера и другие виды деменции. Однако точные механизмы таких последствий были недостаточно изучены. Теперь ученые предположили, что неврологические нарушения, спровоцированные ЧМТ, такие как дисфункция сердечно-сосудистой, метаболической и эндокринной систем, могут быть промежуточным звеном в развитии дальнейших неврологических заболеваний, наступивших спустя десятилетия после травмы.

Так, гипертония, гиперлипидемия, диабет и гипопитуитаризм могут негативно влиять на когнитивные функции. Метаанализ выявил, что эти факторы чаще встречаются среди лиц, перенесших ЧМТ. Связь травмы мозга, сердечно-сосудистых заболеваний и когнитивных нарушений может объясняться несколькими вариантами. Один из них — нейровоспаление, вызванное ЧМТ, которое увеличивает склонность пациентов к атеросклерозу. Кроме того, нарушение взаимодействия между нервной и желудочно-кишечной системами могут привести к дисбалансу микробов в кишечнике, способствуя когнитивным и сердечно-сосудистым эффектам. Также риск сердечных болезней и когнитивных нарушений может быть спровоцирован сопутствующими заболеваниями после травмы.