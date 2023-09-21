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19:00, 21 сентября 2023Забота о себе

Врач назвала несложные упражнения для борьбы с запором

Врач Алла Неруллина призвала делать гимнастику для борьбы с запором

Фото: Meghan Holmes / Unsplash

Гастроэнтеролог Алла Неруллина призвала делать гимнастику для борьбы с запором. Помогающие в деликатной ситуации несложные спортивные упражнения она назвала изданию Life.ru.

По ее словам, в борьбе с нарушением работы ЖКТ и запором поможет увеличение регулярной физической активности. Так, плавание, йога, ходьба, бег способны стимулировать работу кишечника. Если же запор возник из-за стресса, необходимо выполнять упражнения для расслабления.

Упражнения следует выполнять утром натощак или через пару часов после завтрака

В качестве гимнастики врач предложила знакомое с детства упражнение «велосипед». Для его выполнения нужно лечь на спину, согнуть ноги в коленях и 30 раз выполнить движение как при езде на велосипеде. Затем нужно сделать упражнение, в ходе которого человек, лежа на спине, подтягивает колени к животу и удерживает в таком положении некоторое время.

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Врач отметила, что эффективным является и самомассаж живота по ходу толстой кишки. Для его выполнения нужно мягко совершать круговые движения по часовой стрелке, несильно надавливая рукой на живот. Гастроэнтеролог советует делать массаж не менее 10 минут.

Однако она предупредила, что упражнения вкупе с массажем нельзя выполнять при боли и обострении заболеваний ЖКТ. Также они противопоказаны во время беременности, пупочной грыже и при повышенном давлении.

Ранее гастроэнтеролог Владимир Неронов перечислил продукты, нежелательные для пожилых людей. В частности, он посоветовал людям в возрасте отказаться от копченостей и сложных блюд, таких как солянка или пицца.

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    Вера Владзиевская
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