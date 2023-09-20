Врач перечислил опасные для пожилых людей продукты

Гастроэнтеролог Владимир Неронов призвал пожилых людей отказаться от копченостей

Пожилым людям необходимо отказаться от употребления копченостей, жареной, консервированной пищи и многокомпонентных блюд, рассказал гастроэнтеролог Владимир Неронов. Опасные в зрелом возрасте продукты он перечислил «Известиям».

Неронов призвал пожилых людей исключить из рациона такие сложные блюда, как пицца или солянка. Вместо них предпочтение стоит отдавать запеченным, вареным и тушеным продуктам, заявил врач. Также он отметил, что избыток белка в рационе, который немолодой организм не в силах переварить полностью, может вызвать гнилостную диспепсию с образованием соединений, оказывающих токсическое воздействие на организм.

Кроме того, по словам Неронова, у многих людей старшего поколения есть привычка употреблять хлеб с другими калорийными блюдами — пельменями, кашами и даже макаронами. Однако такое пищевое поведение приведет к набору лишних килограммов и спровоцирует скачки глюкозы в крови.

Гастроэнтеролог посоветовал пожилым людям питаться пять-шесть раз в день и принимать за раз не больше 250 граммов пищи. Уменьшение порций еды необходимо для того, чтобы организм мог переварить ее, так как с возрастом естественным образом снижается выработка основных пищеварительных секретов, объяснил Неронов.

Врач также назвал примерный рацион для людей зрелого возраста. Он призвал на завтрак есть каши или творожные запеканки, на обед — суп на некрепком мясном или овощном бульоне, а на ужин ограничиться тушеными овощами и кисломолочными продуктами.

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