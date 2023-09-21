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10:50, 21 сентября 2023Мир

Глава МИД Швейцарии раскритиковал мирный план Зеленского

Глава МИД Швейцарии Кассис: мирный план Зеленского не имеет шанса на успех

Фото: Hannah McKay / Reuters

Мирный план президента Украины Владимира Зеленского не имеет шанса на успех из-за его односторонности. Об этом заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, передает ТАСС.

Министр раскритиковал инициативу украинского лидера. «Односторонние мирные планы не имеют шансов на успех, кроме как [добиваться их реализации] с помощью силы. А мы [западные страны] не хотим, чтобы этот конфликт превратился в еще более масштабную войну», — сказал он.

Ранее Зеленский во время заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) озвучил свой мирный план, состоящий из двух требований. По словам политика, его план включает в себя полный вывод российских войск с территории Украины в пределах границ 1991 года, а также полный возврат Киеву контроля над всей госграницей и исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

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    Виктория Кондратьева
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