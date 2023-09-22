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03:39, 22 сентября 2023Наука и техника

В России раскрыли возможности новейшего подводного титанового беспилотника

ЦКБ «Рубин»: титановый беспилотник «Аргус» может полгода лежать на дне

Фото: Unsplash.com

Заместитель генерального директора ЦКБ «Рубин» Андрей Баранов раскрыл возможности новейшего российского титанового беспилотника «Аргус». Его слова приводит РИА Новости.

Подводный аппарат может полгода лежать на дне на глубине до шести километров и ждать команду к работе. Корпус сделан из композитных материалов на титановом «скелете».

Баранов отметил, что для эффективного обследования состояния трубопроводов под водой необходимо иметь самодостаточную подводную инфраструктуру. Подводное причальное устройство позволит беспилотнику заряжать аккумуляторные батареи и обеспечит информационный обмен с центром управления на берегу.

Таким образом, «Аргусу» не нужны надводные обеспечивающие суда, что существенно снижает затраты на эксплуатацию.
Автономный необитаемый подводный аппарат был представлен на форуме «Армия-2023».

Ранее стало известно, что научно-производственное объединение (НПО) «Андроидная техника» развернет серийное производство электродвигателей для российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) к концу года. Об этом сообщил исполнительный директор предприятия Евгений Дудоров.

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    Марина Совина
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