Глава РФС оценил уровень российских футболистов

Дюков заявил, что российским футболистам нужно выходить из зоны комфорта

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков оценил уровень отечественных футболистов. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Мы видим, что лишь несколько игроков развиваются и прогрессируют. Остальные такого прогресса не демонстрируют», — заявил Дюков, подчеркнув, что спортсменам нужно выходить из зоны комфорта. Он отметил, что товарищеские матчи помогают оценить готовность футболистов.

«Нам нужно всем думать о том, чтобы сделать наших футболистов более конкурентоспособными. Об этом должен думать и РФС, и штаб сборной, и клубы. И сами футболисты должны внимательно посмотреть на то, как они развиваются», — заключил Дюков.

В сентябре сборная России провела три международных встречи. 12 сентября команда сыграла вничью 1:1 с Катаром. Также команда Валерия Карпина провела два матча с олимпийской сборной Египта в Суэце: первый завершился вничью со счетом 1:1, второй — победой хозяев 2:1.

28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.