Глава РФС оценил уровень российских футболистов
Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков оценил уровень отечественных футболистов. Его слова приводит «РБ Спорт».
«Мы видим, что лишь несколько игроков развиваются и прогрессируют. Остальные такого прогресса не демонстрируют», — заявил Дюков, подчеркнув, что спортсменам нужно выходить из зоны комфорта. Он отметил, что товарищеские матчи помогают оценить готовность футболистов.
«Нам нужно всем думать о том, чтобы сделать наших футболистов более конкурентоспособными. Об этом должен думать и РФС, и штаб сборной, и клубы. И сами футболисты должны внимательно посмотреть на то, как они развиваются», — заключил Дюков.
В сентябре сборная России провела три международных встречи. 12 сентября команда сыграла вничью 1:1 с Катаром. Также команда Валерия Карпина провела два матча с олимпийской сборной Египта в Суэце: первый завершился вничью со счетом 1:1, второй — победой хозяев 2:1.
28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.