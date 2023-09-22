Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Салават Юлаев
0:1
Завершен
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо Мн
2:1
Перерыв
live
Витязь
Фонбет Чемпионат КХЛ
КАМАЗ
0:0
2-й тайм
live
Торпедо М
Россия - Мелбет Первая лига|11-й тур
Зенит
37:34
3-я четверть
live
Бешикташ
Суперкубок Единой лиги ВТБ|1/4 финала
Аль-Наср
0:0
1-й тайм
live
Аль-Ахли
Саудовская Аравия - Про лига|7-й тур
Монако
Сегодня
22:00 (Мск)
Ницца
Франция - Лига 1|6-й тур
20:21, 22 сентября 2023Спорт

Глава РФС оценил уровень российских футболистов

Дюков заявил, что российским футболистам нужно выходить из зоны комфорта

Фото: Михаил Киреев / Фотохост-агентство РИА Новости

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков оценил уровень отечественных футболистов. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Мы видим, что лишь несколько игроков развиваются и прогрессируют. Остальные такого прогресса не демонстрируют», — заявил Дюков, подчеркнув, что спортсменам нужно выходить из зоны комфорта. Он отметил, что товарищеские матчи помогают оценить готовность футболистов.

«Нам нужно всем думать о том, чтобы сделать наших футболистов более конкурентоспособными. Об этом должен думать и РФС, и штаб сборной, и клубы. И сами футболисты должны внимательно посмотреть на то, как они развиваются», — заключил Дюков.

В сентябре сборная России провела три международных встречи. 12 сентября команда сыграла вничью 1:1 с Катаром. Также команда Валерия Карпина провела два матча с олимпийской сборной Египта в Суэце: первый завершился вничью со счетом 1:1, второй — победой хозяев 2:1.

28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.

Что думаешь? Оцени!
    Дарья Коршунова
    Обсудить
    Последние новости

    Колонна с частью сбитой ракеты выдвинулась из Севастополя

    Названы способы сэкономить на ремонте квартиры

    В России восьмилетний мальчик сбежал из дома после урока «Разговоры о важном»

    Российский заключенный угрожал сотруднику колонии и попал под суд

    Певица Рита Ора сделала неожиданное признание о сексе с Тайкой Вайтити

    В США рассказали о наполненном модификациями вертолете спецназа

    50-летняя Хайди Клум снялась в трусах для обложки журнала

    Хави продлил контракт с «Барселоной»

    Европа решила нарастить закупки газа у конкурента России

    Бывший сотрудник российской полиции осужден за мошенничество

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости