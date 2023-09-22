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18:36, 22 сентября 2023Среда обитания

Особняк крупнейшего застройщика Китая снова попытались продать

Bloomberg: особняк основателя китайской Evergrande вновь выставлен на продажу

Фото: Bobby Yip / Reuters

Особняк миллиардера и председателя совета директоров китайской строительной компании Evergrande Хуэй Ка Яня снова попытались продать. Владения миллиардера в Гонконге оцениваются в 112 миллионов долларов, пишет Bloomberg со ссылкой на местные издания.

Выставив гонконгскую резиденцию Хуэя на продажу, власти впервые наложили арест на личное имущество основателя убыточной Evergrande. Все прочие активы компании в Гонконге либо уже арестованы, либо ушли с молотка. Местные агентства недвижимости сообщают о десятках заинтересованных клиентов. Среди потенциальных покупателей, по их данным, более 60 процентов составляют сверхбогатые гонконгцы, а около 30 процентов — клиенты с материкового Китая. Как ожидается, покупатель определится до начала октября.

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Впервые дом площадью 465 квадратных метров был выставлен на торги в марте 2023 года. Это один из трех воздвигнутых из шести запланированных объектов застройщика в престижном районе Пик. Согласно выпискам из реестра недвижимости Гонконга, особняк был конфискован Китайским строительным банком 1 ноября 2022 года. Средства с его продажи уйдут на погашение долларовых облигаций Evergrande. Другие два здания, находившиеся в собственности девелопера, после конфискации были реализованы компанией Orix Asia Capital Ltd в ноябре 2021 года. Сумму сделки тогда не раскрыли.

Ранее во второй половине сентября акции находящегося в тяжелом положении крупнейшего китайского Evergrande Group упали на 25 процентов. Произошло это на фоне информации о задержании полицией ряда сотрудников подразделения компании по управлению активами. Технический дефолт застройщик объявил еще в конце 2021 года из-за резкого снижения продаж жилья, связанного с пандемией COVID-19. Торги акциями Evergrande приостанавливались на 17 месяцев. 28 августа, в первый день их возобновления, стоимость ценных бумаг рухнула почти в пять раз, причем в моменте снижение составляло 87 процентов.

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    Виктория Клабукова
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