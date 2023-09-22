В Туапсе раскрыли подробности уничтожения беспилотника ВСУ

Глава Туапсинского района: при уничтожении дрона пострадавших и повреждений нет

При попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Туапсе с помощью беспилотника никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. Об этом, раскрывая подробности случившегося, написал глава муниципального образования Туапсинского района Сергей Бойко в Telegram-канале.

«На берегу повреждений и нарушений объектов инфраструктуры, зданий и сооружений нет», — написал Бойко, добавив, что никто из местных жителей не сообщал о жалобах.

В Туапсе в районе четырех часов утра по московскому времени в пятницу, 22 сентября, сбили беспилотник — в администрации района сообщили о двух пусках системы противовоздушной обороны (ПВО).

Впоследствии Минобороны России отчиталось об уничтожении двух беспилотников. Один из них сбили вблизи Крыма, другой — в районе Туапсе Краснодарского края. В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку.