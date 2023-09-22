На упаковке iPhone 15 обнаружили невидимые знаки

9to5Mac: коробки с iPhone 15 стали помечать невидимыми знаками подлинности

На упаковках со смартфонами серии iPhone 15 обнаружили невидимые знаки, гарантирующие подлинность устройств. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

Знаки, видимые только при воздействии ультрафиолета, обнаружили первые покупатели новых смартфонов Apple. На отрывной этикетке нашли надпись «iPhone 15», ниже на коробке — голограмму и QR-код. По словам журналистов медиа, Apple стала помечать продукцию знаками, чтобы подтвердить ее подлинность и обезопасить клиентов от приобретения подделки.

По словам специалистов 9to5Mac,Apple сохранила это нововведение в секрете, чтобы мошенники не начали подделывать голограммы. Авторы отметили, что очень часто злоумышленники продают подержанные или восстановленные iPhone под видом новых телефонов.

Ранее собеседники РБК сообщили, что продажи новой линейки iPhone 15 в России стартуют 22 сентября, одновременно с мировыми. Представители ретейлеров и сотовых операторв отметили, что устройства завозят в страну по параллельному импорту.