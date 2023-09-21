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19:41, 21 сентября 2023Экономика

Названа дата начала продаж iPhone 15 в России

РБК: продажи новых iPhone 15 в России начнутся 22 сентября

Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Продажи новой линейки iPhone 15 в России стартуют 22 сентября, одновременно с мировыми. Такую дату со ссылкой на представителей ретейлеров и сотовых операторов называет РБК.

Устройства завозят в страну по параллельному импорту. Всего для покупки будут доступны четыре модели: iPhone 15 и iPhone 15 Plus, а также iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Их стоимость будет варьироваться от 124 990 до 189 990 рублей. В первую очередь смартфоны смогут купить россияне, оформившие на них предзаказ.

Первыми среди крупнейших продавцов техники в России продажу телефонов откроют «Яндекс Маркет» и МТС. В «М.Видео-Эльдорадо» приобрести устройства можно будет «после получения необходимой разрешительной документации и прохождения таможенных процедур». Представители салонов «Билайн» и «МегаФон» ориентируют покупателей на конец сентября — начало октября.

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Большинство россиян отказывается покупать новый iPhone 15. Заменять старые устройства не планируют 93 процента опрошенных россиян. Большинство (73 процента) не намерены приобретать смартфон из-за его цены. Реже причиной отказа (19 процентов) называют новости о возможном запрете гаджетов Apple в России.

Ранее россиян предупредили о возможном всплеске активности злоумышленников в связи с выходом новых гаджетов от Apple. По словам специалиста в области компьютерной безопасности компании «РТК-Солар» Александра Вураскова, фейковые сайты по продаже телефонов появляются ежегодно после выхода новых устройств.

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    Вячеслав Агапов
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