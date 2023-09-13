Раскрыта стоимость всех моделей iPhone 15 в России

Самый дорогой iPhone 15 Pro Max в России оценили в 259 999 рублей

Российские ретейлеры объявили цены на модели серии iPhone 15. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Цены на новые устройства назвали представители «М.Видео» и «Эльдорадо». В магазинах сети стоимость базового iPhone 15 начинается с 129 999 рублей, 15 Plus оценен в 139 999 рублей. Премиальные флагманы iPhone 15 Pro и 15 Pro Max обойдутся в 159 999 и 194 999 рублей соответственно. Самый дорогой девайс линейки — iPhone 15 Pro Max с накопителем 1 терабайт — стоит 259 999 рублей.

Цены на все устройства Apple и предзаказ также объявили в «Мегафоне». Здесь начальный iPhone 15 будет стоить 124 990 рублей, 15 Plus — 139 990 рублей, 15 Pro — 154 990 рублей, 15 Pro Max — 189 990 рублей.

«Яндекс.Маркет» на данный момент открыл предзаказ только на iPhone 15 Pro. Модель с накопителем 256 гигабайт будет доступна по цене 177 990 рублей. В МТС стоимость минимальной модель iPhone 15 составила 124 990 рублей, также оператор будет принимать предзаказы на смарт-часы. Так, Apple Watch 9 обойдутся в 54 990 рублей, Apple Watch Ultra 2 — 109 990 рублей.

Ранее специалист в области компьютерной безопасности компании «РТК-Солар» Александр Вураско заявил, что россиянам стоит ожидать всплеска активности злоумышленников в связи с выходом iPhone 15. По словам эксперта, каждый год после выхода нового iPhone появляются фейковые сайты по продаже телефонов.