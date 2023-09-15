Россияне отказались покупать новый iPhone 15

«Выберу.ру»: 93 процента россиян отказываются покупать новый iPhone 15

Большинство россиян отказывается покупать новый iPhone 15 взамен старым смартфонам. Об этом говорится в анализе финансового маркетплейса «Выберу.ру», который есть в распоряжении «Ленты.ру».

Отмечается, что покупать новый iPhone не планируют 93 процента опрошенных россиян. Большинство не планирует приобретать смартфон из-за его цены. 73 процента опрошенных заявили, что собираются более осмысленно потратить тысячу долларов.

Кроме того, 19 процентов респондентов причиной отказа назвали новости о возможном запрете гаджетов Apple в России. При этом один процент опрошенных уже столкнулся с ограничениями и не использует устройства на работе. И только семь процентов заявили, что готовы использовать новый гаджет, несмотря на неоднозначную ситуацию.

По словам Ярослава Баджурака, исполнительного директора «Выберу.ру», количество продаж новых iPhone значительно снизилось за прошлый год. Со ссылкой на данные ретейлеров он заявил, что падение составило более 20 процентов. Причины Баджурака увидел в уходе компании Apple с российского рынка. Цены на технику выросли из-за отсутствия прямых поставок, ввоз гаджетов через параллельный импорт, а также благодаря росту курса доллара.

Кроме того, популярность iPhone снижается из-за исчезающих из AppStore банковских приложений, а также из-за невозможности расплачиваться через ApplePay. Директор маркетплейса также указал на запреты чиновникам различных ведомств пользоваться гаджетами на работе.

В настоящее время Apple теряет рынки, а большинство пользователей скорее предпочтет китайский аналог по стоимости в два-три раза дешевле iPhone, уверен Баджурака.

В опросе участвовали три тысячи участников в возрасте 18-65 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани, Ростова-на-Дону и Краснодара.

Ранее была названа цена на iPhone 15 в России. В магазинах сети «М.Видео» и «Эльдорадо» стоимость базового iPhone 15 начинается с 129 999 рублей, 15 Plus — 139 999 рублей. Премиальные флагманы iPhone 15 Pro и 15 Pro Max обойдутся в 159 999 и 194 999 рублей соответственно. Самый дорогой девайс линейки — iPhone 15 Pro Max — стоит 259 999 рублей.