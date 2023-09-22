Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:23, 22 сентября 2023Мир

Захарова уличила главу Еврокомиссии во лжи о Хиросиме

Захарова назвала ложью слова главы ЕК фон дер Ляйен о вине России за Хиросиму
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Mike Segar / Reuters

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибегла ко лжи в своем выступлении, возложив на Россию вину за трагедию Хиросимы. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Дипломат отметила, что 21 сентября фон дер Ляйен «произнесла довольно примечательную речь» на вручении награды Атлантического совета. Так, глава ЕК хвалила главу японского правительства за поддержку Украины и борьбу с Россией. Она также заявила о вине России за трагедию в Хиросиме.

«Россия угрожает вновь использовать ядерное оружие. Это отвратительно, это опасно и под сенью [в контексте] Хиросимы — непростительно», — отметила фон дер Ляйен.

В свою очередь Захарова уличила главу Еврокомиссии во лжи и подчеркнула, что слова фон дер Ляйен отвратительны и опасны.

Ранее глава ЕК оценила прогресс реформ Украины для членства в ЕС. По ее мнению, Киев успешно предпринимает необходимые действия.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    «Именно то, что нужно». Чего ожидала и что получила Украина в новом пакете помощи США?

    В США спрогнозировали исход конфликта на Украине

    Итальянец раскрыл истинное отношение к российским туристам в стране

    Захарова уличила главу Еврокомиссии во лжи о Хиросиме

    Брусничный бум начался в Подмосковье

    Умерла актриса из фильма «Сказка о царе Салтане» Нина Беляева

    Россиянам назвали способы сэкономить на обслуживании авто

    Россиянам предрекли теплую зиму

    Мужчина обнажился на гоночной трассе перед автомобилями и попал на видео

    Мужчинам рассказали о способе корректно измерить размер пениса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости