Захарова уличила главу Еврокомиссии во лжи о Хиросиме

Захарова назвала ложью слова главы ЕК фон дер Ляйен о вине России за Хиросиму

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибегла ко лжи в своем выступлении, возложив на Россию вину за трагедию Хиросимы. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Дипломат отметила, что 21 сентября фон дер Ляйен «произнесла довольно примечательную речь» на вручении награды Атлантического совета. Так, глава ЕК хвалила главу японского правительства за поддержку Украины и борьбу с Россией. Она также заявила о вине России за трагедию в Хиросиме.

«Россия угрожает вновь использовать ядерное оружие. Это отвратительно, это опасно и под сенью [в контексте] Хиросимы — непростительно», — отметила фон дер Ляйен.

В свою очередь Захарова уличила главу Еврокомиссии во лжи и подчеркнула, что слова фон дер Ляйен отвратительны и опасны.

Ранее глава ЕК оценила прогресс реформ Украины для членства в ЕС. По ее мнению, Киев успешно предпринимает необходимые действия.