Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
05:59, 22 сентября 2023Наука и техника

В России разработали новый проект стратегической атомной подводной лодки

ЦКБ «Рубин» разработало новый проект стратегической атомной подводной лодки

Фото: Unsplash.com

Центральное конструкторское бюро (ЦКБ) морской техники «Рубин» разработало новый проект стратегической атомной подводной лодки, об этом сообщил заместитель генерального директора предприятия Андрей Баранов, передает РИА Новости.

Ранее глава ЦКБ Игорь Вильнит сообщал, что новые стратегические подлодки должны прийти на смену серии «Борей» после 2037 года, а подводное судно следующего поколения «Арктур» появится в составе Военно-морского флота России только во второй половине ХХI века.

Баранов отметил, что концепция «Арктура» не является единственно возможной, есть варианты в среднесрочной перспективе, которые предстоит оценить флоту.

«Так появились все известные вам атомные подводные лодки, включая самые современные», — добавил он.

Ранее заместитель гендиректора ЦКБ «Рубин» раскрыл возможности новейшего российского титанового беспилотника «Аргус». Подводный аппарат может полгода лежать на дне на глубине до шести километров и ждать команду к работе. Корпус сделан из композитных материалов на титановом «скелете».

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны сообщило об уничтожении беспилотников вблизи Крыма и в районе Туапсе

    В России заявили об отсутствии преимуществ американского оружия в зоне СВО

    Россиянам раскрыли способы экономить на воде до тысячи рублей каждый месяц

    Женщина завела роман с БДСМщиком и удивилась его нежеланию наказывать ее

    Футбольный тренер завела роман с 17-летним подростком и попала под суд

    Лавров призвал генсека ООН запустить процедуру арбитража против США

    Ольга Бузова раскрыла свой идеальный райдер

    Гонконг запустит первый спутник собственного производства

    Азербайджан обвинил Армению в милитаризации Нагорного Карабаха

    Зеленский заявил о создании оборонной системы Украины и США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости