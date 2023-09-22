В России разработали новый проект стратегической атомной подводной лодки

ЦКБ «Рубин» разработало новый проект стратегической атомной подводной лодки

Центральное конструкторское бюро (ЦКБ) морской техники «Рубин» разработало новый проект стратегической атомной подводной лодки, об этом сообщил заместитель генерального директора предприятия Андрей Баранов, передает РИА Новости.

Ранее глава ЦКБ Игорь Вильнит сообщал, что новые стратегические подлодки должны прийти на смену серии «Борей» после 2037 года, а подводное судно следующего поколения «Арктур» появится в составе Военно-морского флота России только во второй половине ХХI века.

Баранов отметил, что концепция «Арктура» не является единственно возможной, есть варианты в среднесрочной перспективе, которые предстоит оценить флоту.

«Так появились все известные вам атомные подводные лодки, включая самые современные», — добавил он.

Ранее заместитель гендиректора ЦКБ «Рубин» раскрыл возможности новейшего российского титанового беспилотника «Аргус». Подводный аппарат может полгода лежать на дне на глубине до шести километров и ждать команду к работе. Корпус сделан из композитных материалов на титановом «скелете».