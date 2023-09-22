Спрогнозирован срок ограничения экспорта топлива из России

Эксперт Kept Малков: ограничения на экспорт топлива продлятся до 1,5 месяца

Ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива из России станут временными и не продлятся слишком долго. Об этом в беседе с РИА Новости заявил руководитель нефтегазовой практики стратегического и операционного консалтинга Kept Максим Малков.

«Мера ненадолго. Сейчас запрет введен бессрочно с сохранением действующих контрактов. Ожидаем, что запрет сохранится не более полутора месяцев», — спрогнозировал он.

По словам эксперта, более длительный срок ограничений может нести риски для нефтеперерабатывающей отрасли. Продолжительный запрет на вывоз топлива приведет к снижению утилизации НПЗ, так как мощности переработки превышают внутренний спрос, добавил Малков.

С 21 сентября в России были введены временные ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива, соответствующий документ подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Причиной для такого решения названа необходимость стабилизации цен на внутреннем рынке.

Первый замминистра энергетики России Павел Сорокин подчеркнул, что мера даст эффект очень быстро, поскольку остановит «вымывание». Ограничения он назвал бессрочными и подчеркнул, что они «прикрывают» возможность купить топливо для недобросовестных участников рынка.