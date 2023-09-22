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16:58, 22 сентября 2023Силовые структуры

Менявший лекарства на физраствор российский онколог стал фигурантом нового дела

Менявший лекарства на физраствор российский онколог стал фигурантом второго дела

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Онколог из Нижегородской области стал фигурантом второго уголовного дела после подмены лекарств физраствором. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя управления Следственного комитета (СК) России по региону Ольга Круглова.

По данным следствия, ему вменяют пункт «е» части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности») УК РФ. Уголовные дела в отношении заведующего отделением противоопухолевой лекарственной терапии центральной районной больницы объединены в одно производство.

О возбуждении дела о превышении полномочий в отношении врача Семеновской ЦРБ стало известно 6 сентября. По предварительным данным, в период с ноября 2022 года по июль 2023 года онколог поручал медицинскому персоналу своего отделения делать больным раком инъекции физраствора вместо назначенных препаратов или применять их смесь.

По одной из версий, мужчина мог продавать оставшиеся лекарства на черном рынке. Его арестовали на время проведения следствия.

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    Олеся Мицкевич
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