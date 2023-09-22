В России резко подорожали подгузники

Средний чек на подгузники в России за январь-август вырос на 21 процент

В России с начала года резко выросли в цене детские подгузники — средний чек на такие товары в январе-августе увеличился на 21 процент и составил 995 рублей. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал директор по продуктам на данных «Платформы ОФД» Дмитрий Батюшенков.

Эксперт также отметил снижение числа покупок сразу на 12 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он объяснил рост среднего чека высокой долей импортной продукции в этом товарном сегменте — колебания курса валют повлияли на подорожание подгузников. Еще одним фактором увеличения среднего чека Батюшенков назвал переход интереса потребителей к премиум-категориям подгузников собственных торговых марок ретейлеров после ухода с российского рынка зарубежных брендов, таких как Pampers и Huggies.

В то же время в некоторых регионах сумма средней покупки подгузников в разы ниже, так как потребители там чаще приобретают подгузники поштучно или в небольших объемах, сказал он. Такая тенденция чаще наблюдается в несетевых магазинах Северного Кавказа и Дальнего Востока, там медианный чек составил 76 рублей (плюс 15 процентов к показателю прошлого года).

По данным «Платформы ОФД», в январе-августе средний чек за детскую коляску вырос на 4 процента, до 16 540 рублей, а число покупок снизилось на 8 процентов. В целом средний чек покупки детский товаров при этом увеличился на 11 процентов, до 3420 рублей. Число покупок для детей возросло с начала года на 10 процентов.

Ранее генеральный директор «АБ-Центра» Алексей Плугов спрогнозировал, что до конца 2023 года в России куриные яйца могут подорожать на 15 процентов, а мясо — на 5 процентов. Он напомнил, что оптовая стоимость говядины в апреле установила рекорд, при этом летом цены на мясо снизились. Несмотря на это, эксперт предсказал рост стоимости мяса и мясной продукции. Рост цен на яйца объясняется сезонным фактором, добавил он.