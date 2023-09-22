Власти России дали прогноз по инфляции

Минэкономразвития спрогнозировало инфляцию в сентябре в 5,7 процента

Минэкономразвития ожидает, что годовая инфляция в сентябре 2023 года в России составит 5,7 процента. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на прогноз социально-экономического развития России на 2024-2026 годы.

Что касается роста цен в следующем году, в марте он ускорится до 8,1 процента, в июне — до 8,3 процента, а к сентябрю замедлится до 6,6 процента. К последнему месяцу года, декабрю, инфляция должна достигнуть прогнозных 4,5 процента, считают в ведомстве.

Ранее в сентябре Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в 2023 году с 5,3 до 7,5 процента. На пересмотр цифр повлияли колебания курса рубля, причем сильнее всего его ослабление отразится на ценах в конце года. Ожидания Банка России тоже стали хуже — теперь регулятор оценивает годовой рост цен по итогам года в 6-7 процентов вместо 5-6,5 процента ранее.