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18:39, 22 сентября 2023Экономика

Власти России дали прогноз по инфляции

Минэкономразвития спрогнозировало инфляцию в сентябре в 5,7 процента
СюжетПрогноз курса рубля

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Минэкономразвития ожидает, что годовая инфляция в сентябре 2023 года в России составит 5,7 процента. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на прогноз социально-экономического развития России на 2024-2026 годы.

Что касается роста цен в следующем году, в марте он ускорится до 8,1 процента, в июне — до 8,3 процента, а к сентябрю замедлится до 6,6 процента. К последнему месяцу года, декабрю, инфляция должна достигнуть прогнозных 4,5 процента, считают в ведомстве.

Ранее в сентябре Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в 2023 году с 5,3 до 7,5 процента. На пересмотр цифр повлияли колебания курса рубля, причем сильнее всего его ослабление отразится на ценах в конце года. Ожидания Банка России тоже стали хуже — теперь регулятор оценивает годовой рост цен по итогам года в 6-7 процентов вместо 5-6,5 процента ранее.

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    Софья Ермакова
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