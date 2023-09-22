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12:48, 22 сентября 2023Наука и техника

Найден новый способ вылечить никотиновую зависимость

Воздействие магнитных импульсов на мозг снизило тягу к курению

Фото: Unsplash

Ученые Медицинской школы Университета Миссури нашли новый способ вылечить никотиновую зависимость. Результаты опубликованы в журнале Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging.

В работе приняли участие 37 участников со средним возрастом около 40 лет. Главной целью авторов было изучить влияние транскраниальной магнитной стимуляции с тета-импульсами (TBS) на тягу к курению. TBS — сильные и изменчивые магнитные импульсы, которые влияют на активность мозга и бывают двух форм: непрерывные (cTBS) и прерывистые (iTBS). В первом случае на пациента воздействуют тремя импульсами в течение 40 секунд, а во втором применяют одно и то же количество импульсов нерегулярно в течение 190 секунд.

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В ходе экспериментов было выявлено, что при воздействии на правую нижнюю лобную извилину любой из форм TBS у испытуемых улучшался самоконтроль, а также наблюдалось снижение тяги к курению.

Известно, что у людей с никотиновой зависимостью в головном мозге зачастую происходят значительные структурные и функциональные изменения по сравнению с некурящими лицами. Кроме того, курение связано с уменьшением количества серого вещества. Другими словами, у таких людей меньше нейронов и других клеток в мозге. Предыдущие исследования показали, что эти различия могут влиять на ингибиторный контроль, то есть на самодисциплину, помогающую контролировать поведение в ответ на импульсивные реакции.

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    Елена Апазиди
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