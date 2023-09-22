Сообщения о масштабной атаке на военный аэродром Саки в Крыму не подтвердились

Сообщения об ударе ВСУ по военному аэродрому Саки в Крыму не подтвердились

В сети распространились сообщения о том, что Служба безопасности Украины (СБУ) и Военно-морские силы (ВМС) страны совершили масштабную атаку на военный аэродром Саки в Крыму. Российские власти опровергли данные сведения и доложили об успешном отражении ударов противника.

Соответствующий материал в четверг, 21 сентября, опубликовало украинское интернет-издание Liga.net. Информация была получена изданием от источника в СБУ. Он заявил, что удар «попал в цель» и нанес серьезные повреждения российской военной технике. Данную информацию подтвердил Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины (ВСУ).

При этом днем ранее, 20 сентября, портал также со ссылкой на СБУ писал, что Украина нанесла ракетный удар по Крыму, в результате чего якобы был уничтожен командный пункт Черноморского флота (ЧФ) России близ Севастополя. По словам собеседника журналистов, объект был расположен на окраине села Верхнесадовое, и он «был разбит ракетами, точно попавшими в цель».

21 сентября советник главы Крыма Олег Крючков в Telegram сообщил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку ВСУ на аэродром Саки. По его словам, фейковые каналы в соцсетях устроили массовый вброс о поражении данного объекта, для чего были заранее заготовлены фото и другой контент. «Есть только одна проблема, наша ПВО все сбила», — написал Крючков. С помощью какого оружия ВСУ пытались ударить по аэродрому, советник главы Крыма не уточнил.

Днем ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев подтвердил атаку на город, однако уточнил, что беспилотники удалось сбить системами противовоздушной обороны — дроны упали в Верхнесадовом и Каче. «Пострадавших нет. Есть небольшое возгорание травы в Верхнесадовом. В Каче беспилотник упал на территории виноградников. Тоже горит трава. Все оперативные службы выехали на место», — пояснил Развожаев. Спустя примерно час, по словам Развожаева, ПВО также отразила ракетную атаку со стороны ВСУ, однако он не указал, сколько именно ракет было сбито.

Информация о том, что в Крыму был поражен военный аэродром Саки, а под Севастополем ликвидирован командный пункт ЧФ России, получила распространение преимущественно в украинских СМИ и Telegram-каналах. Российские издания публиковали исключительно официальные данные по данному инфоповоду.

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