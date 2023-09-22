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15:25, 22 сентября 2023Экономика

США нанесут новый удар в «войне чипов» с Китаем

Власти США запретят Китаю использовать американские субсидии для создания чипов

Фото: Robert Michael / Globallookpress.com

В Министерстве торговли Соединенных Штатов запретят Китаю и другим странам использовать субсидии американских властей на финансирование производства полупроводников. Решение было продиктовано необходимостью защиты национальной безопасности США, сообщает Reuters.

«Закон о чипах и науке» подразумевает выделение государственных субсидий на общую сумму 52,7 миллиарда долларов. Денежные средства должны пойти на проведение различных исследований в области высоких технологий, а также на развитие рабочей силы. После публикации окончательного списка ограничительных мер представители Администрации президента США Джо Байдена смогут перейти к предоставлению производителям полупроводников финансовой помощи в размере 39 миллиардов долларов.

Первоначальный список был представлен американскими властями во второй половине марта, однако впоследствии он был дополнен. Согласно основным положениям окончательной версии, получатели субсидий не смогут использовать денежные средства для расширения производства в зарубежных странах, включая Китай и Россию, а также участвовать в совместных исследованиях и лицензировании технологий, созданных при содействии организаций, вызывающих обеспокоенность властей США.

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Публикация новых мер представляет собой ответ Соединенных Штатов на действия властей Китая, которые с 1 августа ограничили экспорт редкоземельных металлов (галлия и германия), от поставок которых зависят западные страны. В Министерстве торговли КНР объяснили решение защитой национальной безопасности и интересов.

После ввода ограничительной меры экспорт продукции из галлия и германия упал до нуля. Обострение китайско-американских отношений в области производства чипов и полупроводников усугубляется тем фактом, что Китай является единственной страной в мире, обладающей полным циклом получения редкоземельных металлов. Страна, по разным оценкам, контролирует от 60 до 85 процентов глобального рынка.

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    Анатолий Акулов
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