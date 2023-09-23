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04:48, 23 сентября 2023Бывший СССР

Поездку Зеленского в США проанализировали

Военные аналитики заявили, что Зеленский остался разочарован поездкой в США

Фото: Carlos Osorio / Reuters

Поездка в США стала для Владимира Зеленского провалом. К такому выводу пришел подполковник армии США в отставке, международный консультант Эрл Расмуссен, передает РИА Новости.

Военный аналитик обратил внимание, что его выступления «основывались будто на альтернативной реальности». В результате Зеленскому не удалось добиться изоляции России в Совете Безопасности ООН или получить значительную поддержку.« В целом его приключения в США можно оценить, как определенное разочарование», — резюмировал Расмуссен.

В свою очередь аналитик Пентагона в отставке Чак Спинни указал, что нынешний визит Зеленского явно проигрывает его прошлому посещению США. «Думаю, что фальшивый "момент Черчилля" для Зеленского прошел», — заявил эксперт, предположив, что Зеленский осознает потерю связи с аудиторией.

Ранее издание Bloomberg обратило внимание, что на Генассамблее ООН Зеленский вел себя крайне эмоционально в отношении стран, поставляющих Киеву оружие, и «яростно критиковал» государства, которые, по его словам, поставляют вооружение недостаточно быстро.

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    Марина Совина
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