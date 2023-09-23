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18:29, 23 сентября 2023Спорт

«Ахмат» проиграл аутсайдеру РПЛ

«Балтика» в Калининграде обыграла «Ахмат» со счетом 1:0 в матче РПЛ

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

«Балтика» победила «Ахмат» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Калининграде и завершилась со светом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный забитый в игре мяч — автогол полузащитника грозненского клуба Евгения Харина.

«Балтика» остается одним из аутсайдеров РПЛ. Однако победа помогла калининградцам набрать семь очков и подняться на 13-е место в турнирной таблице.

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    Дарья Коршунова
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