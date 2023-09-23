Россиянка избила бутылкой изнасиловавшего ее знакомого

Ura.ru: в Александровске женщина избила бутылкой изнасиловавшего ее знакомого

Жительница Александровска Пермского края избила бутылкой своего знакомого, когда вспомнила, как накануне он ее изнасиловал. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на материалы суда.

Россиянка пришла разбираться к мужчине в барак и спросила, зачем он ее накануне изнасиловал. После того, как он сказал: «А тебе разве не понравилось?», женщина стала бить его бутылкой по голове.

На суде она рассказала, что была пьяна во время разборки. По ее словам, она била знакомого до тех пор, пока не образовалась лужа крови и мужчина начал хрипеть, затем она испугалась и ушла.

Суд приговорил женщину к четырем годам лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.

Ранее в Санкт-Петербурге суд отпустил на свободу мужчину, изнасиловавшего и задушившего девушку 20 лет назад. Дело было прекращено из-за истечения срока давности. Обвинение было не согласно с таким решением. Суд учел, что с момента совершения преступления фигурант не пытался скрыться.