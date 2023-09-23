Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
23:36, 23 сентября 2023Силовые структуры

Россиянка избила бутылкой изнасиловавшего ее знакомого

Ura.ru: в Александровске женщина избила бутылкой изнасиловавшего ее знакомого

Фото: pixabay.com

Жительница Александровска Пермского края избила бутылкой своего знакомого, когда вспомнила, как накануне он ее изнасиловал. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на материалы суда.

Россиянка пришла разбираться к мужчине в барак и спросила, зачем он ее накануне изнасиловал. После того, как он сказал: «А тебе разве не понравилось?», женщина стала бить его бутылкой по голове.

На суде она рассказала, что была пьяна во время разборки. По ее словам, она била знакомого до тех пор, пока не образовалась лужа крови и мужчина начал хрипеть, затем она испугалась и ушла.

Суд приговорил женщину к четырем годам лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.

Ранее в Санкт-Петербурге суд отпустил на свободу мужчину, изнасиловавшего и задушившего девушку 20 лет назад. Дело было прекращено из-за истечения срока давности. Обвинение было не согласно с таким решением. Суд учел, что с момента совершения преступления фигурант не пытался скрыться.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Побег из «Матросской Тишины», театральный грим и стрельба с двух рук: чем прославились самые известные киллеры России?

    Сбежавшие дети проехали 320 километров на машине матери

    Украинские войска 30 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

    Путин оценил избирательную систему в России

    Путин сообщил о независимой работе ЦИК

    Стало известно о гонениях московских любителей рок-музыки

    Путин назвал источник власти в России

    Папа Римский назвал один из факторов украинского конфликта

    Украинские солдаты пожаловались на слабую военную подготовку НАТО

    В Белоруссии пообещали сделать все для разрешения конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости