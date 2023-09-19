Суд отпустил на свободу обвиняемого в изнасиловании и расправе россиянина

Суд отпустил на свободу петербуржца, изнасиловавшего и задушившего девушку

В Санкт-Петербурге суд отпустил на свободу мужчину, изнасиловавшего и задушившего девушку 20 лет назад. Об этом сообщает Фонтанка со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным издания, дело было прекращено из-за истечения срока давности. Обвинение было не согласно с таким решением. Однако суд учел, что с момента совершения преступления фигурант не пытался скрыться: он работал, был зарегистрирован, не состоял на учете у наркологов и психиатров.

В 2002 году россиянин провожал на танцы знакомую. В какой-то момент девушка передумала идти и захотела вернуться домой. Однако мужчина избил ее, изнасиловал после потери сознания, а затем расправился с потерпевшей.