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12:50, 23 сентября 2023Спорт

Медведева и Туктамышева показали фото в купальниках

Фигуристки Медведева и Туктамышева показали фотографии в купальниках у бассейна

Фото: @jmedvedevaj

Российские фигуристки Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева показали фотографии в купальниках. Снимок появился в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) Медведевой.

На фотографии 23-летняя Медведева и 26-летняя Туктамышева позируют у кромки бассейна в бордовых купальниках. «С легким паром», — подписала снимок фигуристка. Ее коллега назвала их банными кошками.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане фигуристка завоевала две серебряные медали — в командных соревнованиях и в личном зачете. Она завершила карьеру и ведет свой YouTube-канал.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года. На втором в карьере мировом первенстве, куда спортсменка поехала в 2021 году, она стала серебряной призеркой. В данный момент фигуристка не планирует завершать спортивную карьеру.

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    Анастасия Борисова
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