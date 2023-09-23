Задержан подаривший боевую гранату подростку россиянин

На Кубани задержали мужчину, подарившего подростку боевую гранату

На Кубани задержали 26-летнего местного жителя, который подарил подростку боевую гранату. Теперь ему грозит до 11 лет заключения. Об этом сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

По данным ведомства, в станице Октябрьской Крыловского района 17-летний подросток получил от неизвестного боевую ручную гранату Ф-1. По горячим следам полицейские задержали 26-летнего сварщика. Выяснилось, что боеприпас он приобрел в качестве сувенира в соседнем регионе.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов»). В настоящее время он находится под стражей.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области подозреваемый взорвал дом во время обыска. Инцидент произошел в Шебекино.

Также в Ставропольском крае задержали 28-летнего местного жителя, который взорвал гранату и ранил четырех человек.