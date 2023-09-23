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06:58, 23 сентября 2023Бывший СССР

Командир «Ахмата» сообщил о потерях ВСУ при атаках на Клещеевку

Командир «Ахмата» Алаудинов: ВСУ несут потери в попытках штурма Клещеевки

Фото: Геннадий Дубовой / РИА Новости

Украинская армия несет большие потери, продолжая попытки взять населенный пункт Клещеевка под Артемовском. Об этом РИА Новости сообщил заместитель командующего 2-м армейским корпусом ВС России, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

Он обратил внимание на неоднократные заявления Владимира Зеленского о том, что Клещеевка перешла под контроль Вооруженных сил Украины (ВСУ). Алаудинов объяснил, что украинские военные сумели овладеть лишь некоторыми высотами и зацепиться за часть Клещеевки. Помимо этого, часть высот контролируется российскими войсками, а также имеется серая зона, в которой ни одна из сторон не может закрепиться.

Ранее положение Клещеевки и Андреевки на фронте обрисовал врио главы ДНР Денис Пушилин. Также он назвал заявления о взятии ВСУ Андреевки под Артемовском очередным вбросом. «На данный момент ситуация следующая: в районе Клещеевки и Андреевки продолжаются ожесточенные бои», — сказал он.

16 сентября военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал, что ВСУ пытаются занять выгодные позиции, при которых они могли бы нормально зазимовать. Он указал, что среди таких позиций не только Клещеевка, но и Работино, Урожайное, Пятихатки.

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    Марина Совина
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