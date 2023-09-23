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11:06, 23 сентября 2023Бывший СССР

В Киеве высказались об отключении Starlink над Крымом

Глава украинской разведки Буданов заявил, что Маск отключал Starlink над Крымом
СюжетМинобороны:

Фото: Aleksander Lyskin / Globallookpress.com

Американский предприниматель Илон Маск отключал системы спутниковой сети Starlink над Крымом. Об этом заявил глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью The Drive.

По его словам, в течение первого периода военных действий сигнал над полуостровом отсутствовал вообще.

«Это правда, что он (Маск — прим. "Ленты.ру") отключал свою продукцию и услуги над Крымом раньше. Что касается конкретного случая, о котором все говорят, было отключение сигнала над Крымом, но не в тот конкретный момент», — сказал Буданов и добавил, что указанное отключение длилось один месяц.

Руководитель ГУР подчеркнул, что Киев широко использует услуги Маска и «без них была бы катастрофа».

13 сентября Маск объяснил отключение Starlink над Крымом действиями антироссийских санкций США. По его словам, чтобы запустить спутники над республикой, ему необходимо получить соответствующее разрешение со стороны правительства США, которого не было на момент обращения к нему со стороны Украины.

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    Варвара Кошечкина
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