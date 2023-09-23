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17:42, 23 сентября 2023Мир

Папа Римский призвал открыть порты Европы

Папа Римский Франциск призвал открыть порты Европы вопреки ЧС из-за мигрантов

Фото: Andrei Miranchuk / Unsplash

Папа Римский Франциск призвал открыть порты Европы вопреки чрезвычайной ситуации из-за мигрантов. Его слова приводит AP News.

«Средиземноморье взывает о справедливости, его берега, с одной стороны, источают изобилие, потребительство и расточительство, а с другой — бедность и нестабильность», — сказал понтифик.

Папа Франциск призвал президента Франции Эммануэля Макрона и других европейских лидеров открыть свои порты для людей, спасающихся от лишений и бедности. По его мнению, континент сталкивается не с миграционной чрезвычайной ситуацией, а скорее с долгосрочной реальностью, в которой правительства должны вести себя гуманно.

Ранее Германия признала чрезвычайную ситуацию с притоком мигрантов. Германия, как и Италия, на грани своих возможностей по приему беженцев, признал президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

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    Виктория Кондратьева
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